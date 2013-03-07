Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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07 марта 2013, 09:33

Общество

Мартовские праздники в Москве будут холодными

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице снова похолодает – теплые воздушные массы уходят из региона. В Москве сегодня будет около нуля, по области – от минус одного до плюс одного градуса.

Большую часть дня в городе будет пасмурно, местами с небольшими осадками. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с, атмосферное давление поднимется до 740 мм. ртутного столба.

Как сообщает центр погоды "Фобос", из-за смены температур на дорогах возможен гололед, поэтому и водителям, и пешеходам следует быть очень аккуратными.

погода похолодание гололед

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