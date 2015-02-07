В столице резко падает атмосферное давление

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

В Москве наблюдаются резкие колебания атмосферного давления, за минувшие сутки оно понизилось на 14 единиц и составляет 738 миллиметров ртутного столба, сообщает в субботу, 7 февраля, столичное Метеобюро.

Резкие колебания синоптики связывают с приближением нового циклона, атмосферное давление продолжит падать. Еще через сутки оно понизится до 725 миллиметров ртутного столба, но до рекорда еще далеко.

По данным метеорологов, последний рекорд атмосферного давления в Москве зафиксировали 11 января 2015 года, когда оно достигло рекордно низкой отметки - 720,8 миллиметра ртутного столба.

Отметим, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с вегето-сосудистой дистонией, гипотонией, неустойчивым артериальным давлением возможны головные и сердечные боли, а также головокружения. У людей с пониженным фоном артериального давления велика вероятность возникновения приступов мигрени.

Самые низкие значения атмосферного давления отмечались 8 февраля в 1973 году, и составляли 714,6 миллиметра ртутного столба.

В столице вновь пошел снег

Добавим, что в настоящее время в городе идет снег. Коммунальщики готовятся к сильной метели и продолжают работать в круглосуточном режиме, передает телеканал "Москва 24".

Ожидается, что за выходные выпадет 14 сантиметров снега. Температура будет повышаться - от минус 4 до минус 2, а в воскресенье синоптики обещают потепление до 1 градуса ниже нуля.