Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

07 января 2015, 09:56

В среду в столице будет солнечно и морозно

погода погодные условия морозы

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В среду в столице будет по-прежнему солнечно и морозно. Однако повторения температурных рекордов вторника ожидать не стоит, воздух прогреется чуть сильнее, сообщает центр погоды "Фобос".

Московский регион продолжает оставаться во власти обширного антициклона, который принес в столицу рождественские морозы. В среду столбики термометров покажут 15-17 градусов мороза, а в Подмосковье от -14 до -19 градусов.

Осадков ожидать не стоит, местами возможна гололедица. Автомобилистам следует быть особенно внимательными - в такую погоду резко возрастает количество аварий.

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Отметим, что минувшей ночью температура в столице понизились до -20 градусов, а по области было до -28. Это самые низкие температуры нынешней зимы. Однако уже завтра начнется потепление - в четверг в столице будет до -7 градусов.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать