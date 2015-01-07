В среду в столице будет солнечно и морозно

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В среду в столице будет по-прежнему солнечно и морозно. Однако повторения температурных рекордов вторника ожидать не стоит, воздух прогреется чуть сильнее, сообщает центр погоды "Фобос".

Московский регион продолжает оставаться во власти обширного антициклона, который принес в столицу рождественские морозы. В среду столбики термометров покажут 15-17 градусов мороза, а в Подмосковье от -14 до -19 градусов.

Осадков ожидать не стоит, местами возможна гололедица. Автомобилистам следует быть особенно внимательными - в такую погоду резко возрастает количество аварий.

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Отметим, что минувшей ночью температура в столице понизились до -20 градусов, а по области было до -28. Это самые низкие температуры нынешней зимы. Однако уже завтра начнется потепление - в четверг в столице будет до -7 градусов.