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Москва 24

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Общество

06 декабря 2014, 10:40

Облачная погода без осадков ждет москвичей в субботу

погода зима облачность

Облачная погода без осадков ждет москвичей в субботу

В субботу, 6 декабря, в столичном регионе господствует антициклон. Поэтому несмотря на то, что погода будет облачной, вероятность осадков небольшая, сообщает телеканал "Москва 24".

"В столицу придет чуть более морозный воздух, и поэтому в ночные часы подморозит до минус 5 -7 градусов, а при наличии прояснений не исключено, что по области температура опустится до минус 10, а днем минус 2-4, существенных осадков не будет. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет понижаться и составит 756 миллиметров ртутного столба и это выше нормальных показателей", - рассказала ведущий специалист центра погоды ФОБОС Алина Котилевская.

В воскресенье в столице тоже будет пасмурно, а температура останется на уровне -3 градусов. Однако в этот день может пойти снег, который продолжится и в начале следующей недели.

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Отметим, что прошедшая осень в Москве стала самой бесснежной за 65 лет. Об этом M24.ru сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в 1949 году первый снег в Москве также выпал 1 декабря.По словам эксперта, осень 2014 года выдалась на редкость сухой. В частности, в ноябре выпало лишь 38 процентов осадков от нормы в этом месяце.

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