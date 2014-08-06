К концу недели в Москве пойдет дождь и похолодает - синоптики

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Знойная погода, установившаяся в московском регионе, к концу недели сменится на прохладную. По прогнозам синоптиков, пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в четверг в столице прогреется до 30 градусов, однако уже в пятницу столбики термометров не поднимутся выше 26.

Кроме того, в Гидрометцентре отметили, что за прошедшие сутки в Подмосковье днем выпало 11 миллиметров осадков.

Ранее синоптики сообщали, что жаркая погода в Москве продержится вплоть до середины августа.

Напомним, что июль стал самым "сухим" месяцем за всю историю метеонаблюдений в Москве. За 31 день выпало лишь 4 мм осадков.