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Общество

06 февраля 2015, 15:21

За сутки в столице выпадет около 10 сантиметров снега - Бирюков

погода Петр Бирюков зима снегопад

Ночью в Москве выпадет до четырех сантиметров снега

В ближайшие сутки в столице выпадет около 10 сантиметров снега, сообщил M24.ru заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме.

"В ближайшую ночь выпадет 4 сантиметра снега, а в последующие сутки в ночное время выпадет 10 сантиметров. При этом температура будет достаточно низкая, примерно до 13 градусов мороза", - сказал Бирюков.

Заммэра также отметил, что зимой этого года в столице может выпасть более 2 метров снега, что на 50 сантиметров выше нормы.

Правила зимней уборки улиц

"За последние 8 лет наблюдений, примерно с 20 по 25 февраля, бывают сильные заряды снега. С начала зимы уже выпало 183 сантиметров снега при норме 152. Только за первые 5 дней февраля выпало уже 20 сантиметров - половина месячной нормы. Снега будет достаточно большое количество, судя по тем прогнозам, которые есть, перевалит за 2 метра", - подчеркнул Бирюков.

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По прогнозам синоптиков, 6 февраля в столице будет облачно, пройдет снег. Столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 93%.

Днем в субботу будет облачно, пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. В первой половине воскресенья начнется сильный снегопад и продлится до утра понедельника.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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