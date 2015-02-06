В пятницу в столице ожидается небольшой снег и до 7 градусов мороза

"Утро": В Москве 6 февраля пройдет небольшой снег

В пятницу, 6 февраля, в столице ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

В столичный регион с северо-запада придет атмосферный фронт. "В дневные часы на берегах Москвы-реки облачный покров станет плотнее, постепенно возрастет вероятность осадков. Но сильных снегопадов ждать не стоит, небольшой снег пройдет лишь местами", - отмечают метеорологи.

В столице ожидается до 7 градусов мороза. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 93%.

Предстоящей ночью также не исключен небольшой снег. Температура воздуха составит от минус 6 до минус 8 градусов.

Днем в субботу будет облачно, пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.