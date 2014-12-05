Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

05 декабря 2014, 15:58

В выходные в столице будет держаться легкий мороз

погода выходные мороз Алина Котилевская

Алина Котилевская рассказала о погоде в Москве 5 декабря

В субботу, 6 декабря, в Москву придет холодный воздух. Ожидается до -4 градусов. В воскресенье тоже сохранится легкий мороз, а небо будет затянуто тучами, сообщает телеканал "Москва 24".

Отметим, что пятница стала самым теплым днем на уходящей неделе. Температурный режим превысил норму из-за влияния теплого и влажного воздуха с Атлантики.

Однако уже в субботу подтянется прохладный воздух, день будет морозным. "Ночью ожидается до -6 градусов в Москве и до -8 градусов по области, не исключено и понижение до -10", - отметила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Дневная температура 6 декабря опустится до -4 градусов, осадки маловероятны.

В воскресенье в столице тоже будет пасмурно, а температура останется на уровне -3 градусов. Однако в этот день может пойти снег, который продолжится и в начале следующей недели.

Отметим, что прошедшая осень в Москве стала самой бесснежной за 65 лет. Об этом M24.ru сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Он уточнил, что в 1949 году первый снег в Москве также выпал 1 декабря.

Ссылки по теме

По словам эксперта, осень 2014 года выдалась на редкость сухой. В частности, в ноябре выпало лишь 38 процентов осадков от нормы в этом месяце.

По данным столичного Метеобюро, за прошедшие три месяца выпало 87 миллиметров осадков при норме для столичного региона - 182 миллиметра. Последний раз такое случалось в 1964 году. Абсолютный минимум был зафиксирован в 1924 году, тогда за осенние месяцы в Москве выпало лишь 59 миллиметров осадков.

За все 11 месяцев этого года отмечается дефицит осадков: при годовой норме 691 мм выпало только 428 мм, отмечает ресурс Метеоновости.

Стоит отметить, что лето 2014 года также было засушливым. В июне выпало 93 процента от месячной нормы (73,7 мм), в июле максимум осадков составил 76 процентов от нормы, а в августе уровень дождей пришел в норму - более 90%. Кроме того, лето было теплее климатической нормы на 2 градуса.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать