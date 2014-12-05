В выходные в столице будет держаться легкий мороз

Алина Котилевская рассказала о погоде в Москве 5 декабря

В субботу, 6 декабря, в Москву придет холодный воздух. Ожидается до -4 градусов. В воскресенье тоже сохранится легкий мороз, а небо будет затянуто тучами, сообщает телеканал "Москва 24".

Отметим, что пятница стала самым теплым днем на уходящей неделе. Температурный режим превысил норму из-за влияния теплого и влажного воздуха с Атлантики.

Однако уже в субботу подтянется прохладный воздух, день будет морозным. "Ночью ожидается до -6 градусов в Москве и до -8 градусов по области, не исключено и понижение до -10", - отметила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Дневная температура 6 декабря опустится до -4 градусов, осадки маловероятны.

В воскресенье в столице тоже будет пасмурно, а температура останется на уровне -3 градусов. Однако в этот день может пойти снег, который продолжится и в начале следующей недели.

Отметим, что прошедшая осень в Москве стала самой бесснежной за 65 лет. Об этом M24.ru сообщил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Он уточнил, что в 1949 году первый снег в Москве также выпал 1 декабря.

По словам эксперта, осень 2014 года выдалась на редкость сухой. В частности, в ноябре выпало лишь 38 процентов осадков от нормы в этом месяце.

По данным столичного Метеобюро, за прошедшие три месяца выпало 87 миллиметров осадков при норме для столичного региона - 182 миллиметра. Последний раз такое случалось в 1964 году. Абсолютный минимум был зафиксирован в 1924 году, тогда за осенние месяцы в Москве выпало лишь 59 миллиметров осадков.

За все 11 месяцев этого года отмечается дефицит осадков: при годовой норме 691 мм выпало только 428 мм, отмечает ресурс Метеоновости.

Стоит отметить, что лето 2014 года также было засушливым. В июне выпало 93 процента от месячной нормы (73,7 мм), в июле максимум осадков составил 76 процентов от нормы, а в августе уровень дождей пришел в норму - более 90%. Кроме того, лето было теплее климатической нормы на 2 градуса.