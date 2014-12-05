В пятницу в столице пасмурная погода и до двух градусов мороза

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В пятницу, 5 декабря, в Москве ожидается переменная облачность, местами с небольшим снегом. Столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Столичный регион останется во власти атлантического воздуха, который обеспечит неустойчивую погоду с температурой, близкой к климатической норме.

Будет дуть западный ветер со скоростью 2-5 м/с. Давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 93%.

Предстоящей ночью будет облачно, с прояснениями, местами небольшой снег. В столице столбики термометров покажут минус 4 - минус 6 градусов, по области будет от 4 до 9 мороза, местами до 14 ниже нуля.

Днем в субботу характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой снег. В Москве максимальная температура воздуха составит минус 2 - минус 4.