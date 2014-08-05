Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05 августа 2014, 16:07

Вечером 5 августа в Москве пройдет гроза с градом

погода гроза спасатели град сильный ветер мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечером 5 августа в столице возможна гроза с градом, передает Гидрометеобюро Москвы и Подмосковья.

Предупреждение будет действовать с 16.30 до 19.00. Также в городе возможет сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Кроме того, о неблагоприятных погодных условиях предупреждает и подмосковное управление МЧС - по данным спасателей, на территории региона возможен также сильный ветер, гроза и град.

В связи с этим спасатели советуют воздержаться от дальних поездок, убрать вещи со двора и балконов в дом (подвал), поставить машину в гараж (или поставить ее вдали от деревьев), а также обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Отметим, что синоптики предупреждают о том, что в конце недели в Москву придут дожди. Правда, благодаря ним значительно снизится вероятность смога над городом, но вскоре в столицу вернется жара.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать