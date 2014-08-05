Вечером 5 августа в Москве пройдет гроза с градом

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Вечером 5 августа в столице возможна гроза с градом, передает Гидрометеобюро Москвы и Подмосковья.

Предупреждение будет действовать с 16.30 до 19.00. Также в городе возможет сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Кроме того, о неблагоприятных погодных условиях предупреждает и подмосковное управление МЧС - по данным спасателей, на территории региона возможен также сильный ветер, гроза и град.

В связи с этим спасатели советуют воздержаться от дальних поездок, убрать вещи со двора и балконов в дом (подвал), поставить машину в гараж (или поставить ее вдали от деревьев), а также обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Отметим, что синоптики предупреждают о том, что в конце недели в Москву придут дожди. Правда, благодаря ним значительно снизится вероятность смога над городом, но вскоре в столицу вернется жара.