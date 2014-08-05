МЧС предупреждает о тридцатиградусной жаре в Москве

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Во вторник с 14.00 до 19.00 в Москве и области установится сильная жара, местами воздух прогреется до 30 градусов, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Жителей предупреждают о необходимости закрывать окна днем, особенно если они выходят на солнечную сторону. Открывать их следует только ночью, когда температура воздуха опускается до 20-22 градусов.

Метеочувствительным людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует находиться в жару на улицу. Необходимо избегать серьезной физической нагрузки.

Детей и животных нельзя оставлять в припаркованных автомобилях. Следует пить побольше жидкости и исключить из рациона сладкие и алкогольные напитки.

Людям, принимающим лекарства, следует уточнить у лечащего врача, как эти средства влияют на терморегуляцию организма.