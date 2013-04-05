В Москве будет тепло и сыро

В Москве ожидается до 12 градусов тепла

В пятницу, 5 апреля, в столичном регионе ожидается до +11.

"Максимальная температура в мегаполисе повысится до +9…+11, по области от 6 до 11 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы", – сообщают синоптики центра "Фобос".

Сегодня ожидается преимущественно облачная погода, пройдет небольшой дождь.

Ветер подует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт.ст. Это может вызвать заметные обострения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний суставов и позвоночника. Врачи советуют поддерживать организм витаминами и травяными чаями, а также принимать контрастный душ и чаще гулять.