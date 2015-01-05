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Общество

05 января 2015, 13:12

Москвичей ждет резкое похолодание и гололед - МЧС

погода похолодание гололед морозы

За сутки температура в столице опустится на 10 градусов

Столичное управление МЧС предупреждает о резком похолодании в ближайшие сутки. К 6 утра вторника температура воздуха понизится с -7 до -19 градусов. Напомним, пик похолодания придется на середину недели, в среду температура воздуха может опуститься до -20 градусов.

Кроме того, в городе прогнозируют гололед - автомобилистов и пешеходов просят быть аккуратнее на дорогах. В ближайшее время возрастет риск ДТП, травм и обморожений.

Городской департамент транспорта просит жителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного. "Наземный городской пассажирский транспорт Москвы полностью подготовлен к работе в тяжелых погодных условиях и при низких температурах", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее на подмосковных трассах обустроили 29 пунктов обогрева для водителей - 14 мобильных и 15 стационарных, передают в пресс-службе столичного главка МЧС. Там автомобилисты могут согреться в теплых палатках и автобусах, получить необходимую помощь и выпить горячего чая.

Всего пункты обогрева появились на 11 трассах в Московской области.

Кроме того, на федеральных дорогах работает 31 оперативная группа спасателей, которые постоянно передают информацию о ситуации на автотрассах.

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