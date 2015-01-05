В понедельник в столице ожидаются морозы до -11 градусов

В столицу пришли морозы

В столицу возвращаются морозы, сообщает центр погоды "Фобос". Днем в понедельник температура воздуха в городе составит от 8 до 11 градусов ниже нуля, будет идти снег.

Ожидается северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

Подмораживать в городе начало уже в ночь на 5 января - на ВДНХ столбик термометра опустился до -7,5 градусов, на севере области - до -9 градусов.

Ну а пик похолодания придется на середину недели, сообщает телеканал "Москва 24". В среду температура воздуха может опуститься до -20 градусов.