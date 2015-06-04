В четверг в столице ожидается дождь с грозой и до 22 градусов тепла

"Утро": В четверг в столице похолодает до плюс 22 градусов

В четверг, 4 июня, в столице ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, прогремит гроза. Воздух прогреется до +22 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт. Его прохождение в большинстве районов будет сопровождаться кратковременными ливневыми дождями, местами грозами, и понижением температуры.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха - 88%.

Предстоящей ночью - переменная облачность, без осадков. В столице столбики термометров покажут 9-11, в центре до 15 выше ноля, по области будет от 6 до 11 тепла. Ветер северо- западный 5-10 м/с.

Днем в пятницу при переменной облачности также обойдется без осадков. Воздух прогреется до 17-19 градусов тепла.