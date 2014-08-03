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Общество

03 августа 2014, 14:07

МЧС предупреждает о сильном ветре и грозе в Подмосковье

погода Подмосковье ветер грозы мо

Фото: ИТАР-ТАСС

С 13.30 до 17.00 в воскресенье, 3 августа, в Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром. Жителям и гостям региона рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Прорывы ветра, согласно прогнозам, будут достигать 15 метров в секунду и более.

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Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, в период экстренного предупреждения следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, рекламных щитов, а также мостов, эстакад, линий электропередач.

Ранее в воскресенье областное МЧС предупреждало также о сильной жаре на территории Подмосковья. В период с 12.00 до 20.00 столбики термометров могут подняться до +32 градусов.

Что касается столицы, то 3 августа синоптики обещают +29 градусов и облачность.

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