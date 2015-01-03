В субботу в столице ожидают до 3 градусов тепла

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В субботу, 3 января, в Москве будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, на дорогах гололедица. Днем воздух прогреется до +3 градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".

Сегодня погода в московском регионе обусловится теплым сектором циклона, сопровождаемого плотной облачностью, осадками в виде снега и дождя, аномальным теплом и очень низким атмосферным давлением, отмечают синоптики.

Температура воздуха днем в столице составит 1-3 градуса тепла, в Подмосковье до +4 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится до 724 мм ртутного столба.