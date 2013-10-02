Облачная и дождливая погода ждет москвичей

В среду, 2 октября, москвичей ждет облачная и дождливая погода. По прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться в столичном регионе в течение всей недели.

Температура воздуха днем составит от 3 до 4 градусов тепла. Также ожидается слабый северный ветер, сообщает телеканал "Москва 24".

"Сегодня столичный регион окажется на границе антициклона, который движется с северо-запада. Но атмосферные фронты, неохотно отступая под его натиском, удержат на берегах Москвы-реки неустойчивую погоду", - отметили в центре "Фобос".