В субботу в столице будет тепло и пасмурно

Фото: ТАСС/Роман Денисов
2 мая в столице будет тепло и пасмурно. В некоторых районах столицы возможны дожди и грозы, сообщает центр погоды "Фобос".
Погоду в столичном регионе будет определять циклон, который принесет тепло и осадки. Воздух прогреется до 20 градусов тепла.
Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах города – грозы.
Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что соответствует норме.
Отметим, что за 1 мая в Москве выпало 13 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы.
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