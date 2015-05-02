В субботу в столице будет тепло и пасмурно

Фото: ТАСС/Роман Денисов

2 мая в столице будет тепло и пасмурно. В некоторых районах столицы возможны дожди и грозы, сообщает центр погоды "Фобос".

Погоду в столичном регионе будет определять циклон, который принесет тепло и осадки. Воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах города – грозы.

Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что соответствует норме.

Отметим, что за 1 мая в Москве выпало 13 миллиметров осадков, что составляет четверть от месячной нормы.