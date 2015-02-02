Во вторник в столице пройдет сильный снегопад

Фото: M24.ru/Александр Горностаев

Столичный регион по-прежнему остается во власти циклона. Вслед за ночной грозой на город обрушится сильный снегопад, который будет сопровождаться туманом, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

Во вторник в столице выпадет 5-10 миллиметров осадков. "Это достаточно сильный снегопад. После него на город опустится туман, видимость ухудшится до 600 метров", - рассказал сотрудник "Фобос-центра".

Теплая погода в Москве сменилась похолоданием

В целом, всю неделю погода будет теплее климатической нормы февраля, который является самым холодным месяцем года в Москве. Ночами температура воздуха составит -5... -10 градусов, днем - от 1 до 6 градусов мороза.

В столице будет пасмурно, единственным исключением станет пятница. Именно 6 февраля станет самым холодным днем недели, ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов.

Климатической нормой февраля является среднесуточная температура воздуха -6,9 градуса.

Отметим, что на прошлой неделе в столице шел снег на протяжении нескольких дней. А наиболее сильные снегопады этой зимы обрушились на столицу с 7 по 10 января, когда в городе выпало около 40 миллиметров осадков.