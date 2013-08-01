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01 августа 2013, 08:27

Общество

Прохладная и солнечная погода ожидается в Москве

Фото: М24

В четверг, 1 августа, в Москве ожидается прохладная и солнечная погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Температура воздуха в утренние часы составит плюс 15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 21-25 градусов, передает телеканал "Москва 24".

Ветер будет дуть с северо-запада. Его порывы – 5-10 метро в секунду.

По мнению медиков, такая погода благоприятна для прогулок на свежем воздухе. А потому москвичам советуют отправляться в ближайшие парки или же за город.

погода Солнце облачность
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