1 мая в столице ожидается дождливая погода

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Начало мая встретит столичный регион преимущественно пасмурной и относительно прохладной погодой, сообщает центр погоды "Фобос". Температура воздуха составит 12-14 градусов.

Погоду в столице формирует атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом облачности и обложных осадков, пояснили метеорологи.

Сегодня днем облачно, с неустойчивыми прояснениями, небольшой дождь. Максимальная температура 12-14 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Вечером будет облачно, временами небольшой дождь. Температура 10-12 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Ночью – облачно, небольшой дождь. Минимальная температура 9 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температурный фон в майские праздники будет колебаться от 13-15 градусов днем до 5-8 градусов ночью, причем такая погода превышает норму на несколько градусов.

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Вильфанд не исключил, что на праздники в столице покажется солнце – по данным синоптика, будет переменная облачность.

Добавим, что относительно прохладная погода сменила редкое для апреля потепление – на протяжении двух дней столбики термометров в столице показывали выше 20 градусов.