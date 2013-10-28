МЖД изменит расписание пригородных электричек в ноябрьские праздники

Фото: ИТАР-ТАСС

График движения пригородных электропоездов Московской железной дороги со 2 по 5 ноября изменится в связи с празднованием Дня народного единства.

Так, 2 и 3 ноября поезда будут следовать по расписанию субботы, 4 ноября – по расписанию воскресенья. Во вторник, 5 ноября, электрички буду ходить по расписанию понедельника.

Для удобства пассажиров 3 и 4 ноября назначен экспресс № 7051 сообщением Рязань - 2 - Москва отправлением из Рязани в 16.10, который обычно курсирует по воскресеньям.

На Савеловском направлении МЖД 4 ноября будет введен экспресс Москва - Дубна отправлением в 9.55 из столицы, и в 12.55 - из Дубны. При этом на участке Москва - Дмитров в этот день будут отменены экспрессы, курсирующие по маршруту в рабочие дни.

На Ярославском направлении 2 ноября запустят экспресс Александров - Москва отправлением в столицу в 5.55, однако 3 и 4 ноября он будет отменен. При этом 4 ноября запустят экспресс № 7074 отправлением в 18.05.

На Горьковском направлении 4 ноября из расписания также выводятся экспрессы, курсирующие по рабочим дням. Так, на участке Орехово-Зуево - Москва отменены поезда отправлением в 6.43 и 19.41. Вместо них назначены экспрессы: Железнодорожная – Владимир № 7634 отправлением в 15.51, Москва - Железнодорожная отправлением в 23.17, а также Владимир - Москва прибытием на Курский вокзал в 22.40.