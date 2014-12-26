Пять "ядерных" боевых поездов появятся в России к 2018 году

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Московский институт теплотехники приступил к разработке боевого железнодорожного ракетного комплекса, который заступит на боевое дежурство в 2018 году, сообщает "Интерфакс".

Предположительно, БЖРК поступит на вооружение одной из ракетных дивизий в составе пяти полков. Один из разработчиков отметил, что комплекс получит меньшую по массе, в отличие от предшественника, межконтинентальную ракету.

Отметим, что из-за большой массы боевой части и контейнера старые БЖРК использовали усиленные колесные пары, в новом же поколении поездов вагоны внешне не будут отличаться от обычных.

Предыдущее поколение "ядерных" поездов существовало с 1987 по 1994 год. Из 12 поездов 10 были уничтожены, еще два передали в музеи. Новые "ядерные" поезда хотят назвать "Баргузин".