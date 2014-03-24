Форма поиска по сайту

24 марта 2014, 21:17

Транспорт

Расписание поездов на участке Москва-Тверь изменится из-за ремонта

Фото: ИТАР-ТАСС

С 25 по 27 марта и с 1 по 10 апреля частично меняется расписание движения пригородных электропоездов на участке Москва - Тверь, сообщает пресс-служба РЖД.

Изменения связаны с реконструкцией железнодорожной инфраструктуры и строительством IV главного пути на участке Москва - Крюково. Так, с 1 по 3 апреля отменяются поезда №6322, 6608, 6346, следующие по маршруту Москва - Крюково. Меняется также расписание поездов Москва - Клин, Москва - Тверь и других.

Более подробно об изменениях в расписании можно ознакомиться на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД.

