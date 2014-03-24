На Ленинградском вокзале в часы пик увеличат число электричек

Фото: ИТАР-ТАСС

На Ленинградском вокзале появится новая система безопасности, которая позволит увеличить скорость подачи поездов на станцию.

Как сообщает пресс-служба РЖД, это позволит дополнительно принимать по две электрички и по одному поезду дальнего следования в часы пик.

Новый комплекс называется "Призма-К". Он работает по принципу автомобильного парктроника: в тупике приемо-отправочных путей устанавливаются дальномеры, которые при превышении скорости поезда подают сигнал на датчики в кабине машиниста, и автоматика включает торможение.

Сначала нововведение опробуют на маневровых тепловозах, а затем их поставят на остальные поезда, включая "Сапсан". Монтаж планируется завершить во втором квартале 2014 года, в третьем квартале система будет запущена в опытную эксплуатацию.