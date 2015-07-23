В поезде Воркута – Москва произошел пожар

У поезда Воркута – Москва загорелся локомотив

У поезда, следовавшего по маршруту Воркута – Москва, загорелся локомотив, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, у поезда возникли проблемы с двигателем, в результате чего произошло задымление. Никто не пострадал. Пожар начался, когда состав проезжал Архангельскую область.

Поезд должен был прибыть в Москву 23 июля на Ярославский вокзал к 16.00.

Ожидается, что теперь поезд приедет к 19-20 часам. По вопросам прибытия поезда Воркута – Москва можно позвонить по телефону: 8-800-775-00-00.

Напомним, в начале июня на перегоне между станциями Рабочий поселок и Кунцево произошел пожар в вагоне электрички Бородино – Москва. В вагоне электрички загорелся кабель. Машинист поезда принял решение эвакуировать пассажиров, после чего локомотивная бригада самостоятельно потушила пожар.

В результате инцидента никто не пострадал.