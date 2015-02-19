В праздники между Москвой и Петербургом пустят дополнительные "Сапсаны"

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В праздничные дни в феврале и марте между Москвой и Санкт-Петербургом запустят дополнительные "Сапсаны", сообщает пресс-служба РЖД.

На маршрут выйдут поезда:

№761 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга в 13.20 20 и 23 февраля, прибытием в Москву в 17.30

№774 Москва – Санкт-Петербург отправлением из Москвы в 19.40 20 и 23 февраля. В Санкт-Петербург поезд прибывает в 23.29

№773 Санкт-Петербург – Москва отправлением из Санкт-Петербурга в 19.40 23 февраля и 9 марта, прибытием в Москву в 23.29

№758 Москва – Санкт-Петербург отправлением Москвы в 11.15 24 февраля и 10 марта. В Санкт-Петербург поезд прибывает в 15.30

Ранее уже были назначены дополнительные поезда "Сапсан" в праздничные дни . Так, будет запущен поезд №757 отправлением из Санкт-Петербурга в 11.15 21, 22 и 23 февраля, а также 7, 8 и 9 марта. В Москву поезд прибывает в 15.30.

Напомним, с 15 января на проезд в "Сапсанах" ввели новую систему скидок, которая учитывает специальные повышающие и понижающие коэффициенты. Стоимость проезда будет зависеть не только от глубины продажи, использования вместимости, времени в пути следования и класса обслуживания в поезде, но и от дня недели и времени отправления состава.

Например, покупая билет за 45 суток, пассажир сможет экономить до 60% от действующего тарифа. Например, с стоимость билета на поезда "Сапсан" №№ 757, 759, 761, 763, 765, отправляющиеся по вторникам и средам, за 45 суток для одного взрослого пассажира составит 1160 рублей (сейчас средняя цена билета на эти поезда составляет 2500 рублей).