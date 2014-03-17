Поезда в Европу будут временно следовать по измененному расписанию

Фото: ИТАР-ТАСС

Расписание ряда международных поездов РЖД, следующих из России в Европу, временно изменится. Причиной изменения графика следования стал ремонт железнодорожных путей в Польше, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Речь идет о поездах № 9/10 "Полонез" Москва - Варшава, № 23/24 Москва - Париж и № 18 Ницца - Москва.

Поезд №9/10, отправляясь из Москвы в период с 26 апреля по 13 июня, проследует только до станции "Варшава Всходня", не доезжая станций "Варшава Центральная" и "Варшава Заходня". При отправлении из Варшавы состав будет отправляться от станции "Варшава Гданьска", не заезжая на станцию "Варшава Центральная".

Поезд № 23/24 сообщением Москва - Париж отправлением из Москвы с 27 апреля по 14 июня, с прибытием в Париж с 28 апреля по 15 июня и отправлением из Парижа с 26 апреля по 12 июня, с прибытием в Москву с 28 апреля по 13 июня будет следовать без остановки на станции "Варшава Центральная".

"Обращаем внимание пассажиров, что 7 и 8 июня поезд будет курсировать по обычному расписанию", - уточняется в сообщении.

Поезд № 18 сообщением Ницца - Москва отправлением с 26 апреля по 7 июня и прибытием в Москву с 28 апреля по 9 июня также проследует без остановки на станции "Варшава Центральная".