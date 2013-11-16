Электропоезд сбил пятерых молодых людей в Москве

Электричка насмерть сбила четверых человек на северо-западе Москвы

Четыре человека стали жертвами железнодорожной аварии в Москве, сообщает телеканал "Москва 24".

Как уточнили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО, в субботу в 00.10 на перегоне станций "Покровское-Стрешнево" - "Тушино" электричка сообщением Волоколамск-Москва сбила пятерых молодых людей.

Трое из них - 1993 года рождения и один 1995 года рождения - от полученных травм скончались. Молодой человек 1997 года рождения был доставлен в больницу.

Следователи устанавливают личности погибших на ж/д перегоне в СЗАО

Другие обстоятельства происшествия не сообщаются. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте, сейчас следствие устанавливает личности молодых людей, погибших на перегоне.