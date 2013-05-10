Поезд Москва-Новороссийск проверяют после звонка о бомбе

Полицейские не нашли взрывчатки в поезде Москва-Новороссийск, остановленном для проверки на станции Домодедово. Телефонный террорист был задержан.

Напомним, неизвестный сообщил о заложенной в составе бомбе около девяти вечера в пятницу, 11 мая. По расписанию поезд отправлялся через 7 минут после звонка, поэтому полиция допускала, что телефонным шутником мог оказаться кто-то из опаздывающих пассажиров.

"Звонившим оказался молодой человек 1987 года рождения, житель Волгоградской области. Он дал ложное сообщение, боясь опоздать на этот поезд", - сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

В управлении отметили, что мужчина успел на поезд и был задержан в ходе проверки состава.

Напомним, в пятницу, 10 мая, также поступило сообщение о заложенной бомбе в ТЦ "Марьинский пассаж". Из здания были эвакуированы 200 человек.