08 февраля 2017, 15:14

Поезда ЦППК перевезли более 40 миллионов пассажиров за январь

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли более 41,5 миллиона пассажиров за первый месяц 2017 года. Это на 1,4 миллиона больше, чем в прошлом январе, сообщает пресс-служба компании.

Почти 10 миллионов человек ездили на поездах ЦППК в праздничные дни, что на три процента больше прошлогоднего показателя.

ЦППК организует для пассажиров семь экскурсий в феврале.

Туристический экспресс "Большие Вяземы – Захарово" отправился 4 февраля. 4, 11 и 18 февраля пройдут бесплатные экскурсии по Дмитрову. Туристы посетят местный Кремль, Успенский кафедральный собор, а также познакомятся с комплексом построек тюремного замка XIX века.

На бесплатные экскурсии необходимо предварительно записаться.

Поездка "Древний Касимов – город двух культур" состоится 11–12 февраля. Участники экскурсии отправятся в Рязань, а затем в город Касимов. По дороге они посетят поселок Гусь-Железный, где находятся музей "Русский самовар" и музей колоколов.

