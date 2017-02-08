Поезда ЦППК перевезли более 40 миллионов пассажиров за январь

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли более 41,5 миллиона пассажиров за первый месяц 2017 года. Это на 1,4 миллиона больше, чем в прошлом январе, сообщает пресс-служба компании.

Почти 10 миллионов человек ездили на поездах ЦППК в праздничные дни, что на три процента больше прошлогоднего показателя.