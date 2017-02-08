Поезда ЦППК перевезли более 40 миллионов пассажиров за январь

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли более 41,5 миллиона пассажиров за первый месяц 2017 года. Это на 1,4 миллиона больше, чем в прошлом январе, сообщает пресс-служба компании.
Почти 10 миллионов человек ездили на поездах ЦППК в праздничные дни, что на три процента больше прошлогоднего показателя.
Туристический экспресс "Большие Вяземы – Захарово" отправился 4 февраля. 4, 11 и 18 февраля пройдут бесплатные экскурсии по Дмитрову. Туристы посетят местный Кремль, Успенский кафедральный собор, а также познакомятся с комплексом построек тюремного замка XIX века.
На бесплатные экскурсии необходимо предварительно записаться.
Поездка "Древний Касимов – город двух культур" состоится 11–12 февраля. Участники экскурсии отправятся в Рязань, а затем в город Касимов. По дороге они посетят поселок Гусь-Железный, где находятся музей "Русский самовар" и музей колоколов.