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Ж/Д и вокзалы

04 августа 2014, 15:08

Из-за строительных работ изменится график движения "Сапсанов"

поезда Сапсаны ж/д и вокзалы

ИТАР-ТАСС

Из-за строительных работ на Октябрьской железной дороге осенью изменится расписание "Сапсанов", сообщает пресс-служба РЖД.

График поездов будет изменен с 22 сентября по 31 октября 2014 года. Строительные работы будут проводиться в на перегоне Академическая – Леонтьево – Вышний Волочек.

Изменения в расписании

• Поезд № 751 Санкт-Петербург – Москва будет отправляться из Петербурга в 07:10 вместо 06:45 (+25 мин.), а в Москву будет прибывать в 11:05 вместо 10:35 (+30 мин.);

• Поезд № 753 будет оотходить из Санкт-Петербурга в 07:20 вместо 07:00 (+20 мин.). В столице он будет в 11:40 вместо 11:05 (+35 мин.);

• Поезд № 757 из Санкт-Петербурга будет отправляться в 13:45 вместо 13:30 (+15 мин.). В Москву он будет прибывать в 18:15 вместо 18:00 (+15 мин.);

• Поезд № 759 из Санкт-Петербурга стартует в 13:55 вместо 13:45 (+10 мин.), а в Москве будет в 18:25 вместо 18:15 (+10 мин.);

• Поезд № 763 из Санкт-Петербурга будет отходить в 19:38 вместо 19:25 (+13 мин.). В Москву он будет прибывать в 23:42 вместо 23:24 (+18 мин.);

• Поезд № 765 из Санкт-Петербурга выезжает в 19:58 вместо 19:45 (+13 мин.). В Москву он прибывает в 23:53, вместо 23:35 (+18 мин.).

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Напомним, что с 15 сентября билеты на "Сапсан" до Санкт-Петербурга можно будет приобрести по сниженной цене из-за новой системы тарифообразования. Цена билета будет зависеть не только от времени продажи и вместимости, но и от времени нахождения поезда в пути. Если раньше проезд в эконом-классе стоил 2322 рубля, то с введением новой системы билет на поезд, идущий дольше 4 часов 10 минут, будет стоить 2 тысячи рублей, а по спецтарифу "туда-обратно" - 1800 рублей. Поездка в бизнес-классе обойдется в 3957 рублей вместо 4397.

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