За медпомощью с признаками отравления обратились пассажиры поезда Абакан-Москва

Фото: ИТАР-ТАСС

На Ярославский вокзал столицы поздно вечером во вторник прибыл поезд Абакан-Москва. Несколько его пассажиров обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, три человека, в том числе ребенок, обратились за медпомощью с признаками отравления. Ребенок после обследования в медпункте вокзала был госпитализирован.

Напомним, что 8 августа с подъезжавшего к столице поезда Абакан-Москва были сняты 54 ребенка и трое взрослых с пищевым отравлением. Еще один ребенок был снят с поезда и госпитализирован в городе Мичуринске Тамбовской области. 13 августа все пострадавшие были выписаны из больниц. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.