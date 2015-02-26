Детский Weekend: смотрим на звезды и слушаем стихи

Весенняя программа Планетария, День полярного медведя и спектакль про инопланетянина. Как провести выходные с ребенком – читайте в материале M24.ru.

Смотрим на звезды

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Где: Большой звездный зал Московского планетария Большой звездный зал Московского планетария Когда: 1 марта в 11.30, 12.40, 13.50 Сколько стоит: 550 рублей



1 марта в Большом звездном зале Московского планетария стартует программа "Времена года. Весна". Гости будут наблюдать характерные для весеннего периода природные явления и астрономические события.

Во время показов экскурсовод расскажет о наблюдаемых явлениях. Посетители программы узнают, какие созвездия весной находятся в зените и что за планеты хорошо видны над горизонтом.

Празднуем День полярного медведя

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Где : Московский зоопарк : Московский зоопарк Когда: 28 февраля Сколько стоит: вход платный



28 февраля в Московском зоопарке – День полярного медведя. В программе – квесты, конкурсы, викторины, посвященные Арктике. Кроме того, пройдут мастер-классы: например, гостей научать изготавливать традиционные украшения народов Севера и играть на бубнах. Также планируются выступления уличного театра и дискотека.

Отмечаем День кошек

Фото: M24.ru

Где: Московский зоопарк Московский зоопарк Когда: 1 марта Сколько стоит: вход платный



Если 28 февраля в зоопарке будут чествовать полярных медведей, то 1 марта – кошек. Белого тигра и ягуара планируют кормить на глазах у посетителей зоосада. В павильоне "Кошки тропиков" проведут викторины и мастер-классы.

В 13.00 перед павильоном состоится парад кошек, в котором смогут принять участие посетители, пришедшие в кошачьих костюмах. Также в галерее зоопарка пройдет лекция "Неизвестные кошки", на которой расскажут о многообразии семейства кошачьих.

Смотрим спектакль про инопланетянина

Фото: teatrfigaro.ru

Где: Москонцерт Москонцерт Когда: 28 февраля в 12.00 и 14.00 Сколько стоит: вход платный



Добрую сказку про инопланетянина, который ищет свою бабушку, покажут на сцене Москонцерт (Ленинградский проспект, дом 30, строение 2). Сказочная история, актерами которой станут марионетки, расскажет о дружбе, взаимовыручке и доверии.

Спектакль "Бабушка для инопланетянина" представлен театром марионеток "Фигаро".

Знакомимся с поэтами Серебряного века

Фото: М24.ru

Где: Государственный музей Маяковского Государственный музей Маяковского Когда: 1 марта в 14.00 Сколько стоит: 150 рублей



Детей в возрасте от 7 до 9 лет приглашают в первый день весны принять участие в интерактивной программе "Поэты Серебряного века – детям: Маяковский, Черный, Хармс".

Юные читатели познакомятся с произведениями, которые были написаны специально для детей, но любимы многими взрослыми.