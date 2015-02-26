Детский Weekend: смотрим на звезды и слушаем стихи

Весенняя программа Планетария, День полярного медведя и спектакль про инопланетянина. Как провести выходные с ребенком – читайте в материале M24.ru.
Смотрим на звезды
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Когда: 1 марта в 11.30, 12.40, 13.50
Сколько стоит: 550 рублей
1 марта в Большом звездном зале Московского планетария стартует программа "Времена года. Весна". Гости будут наблюдать характерные для весеннего периода природные явления и астрономические события.
Во время показов экскурсовод расскажет о наблюдаемых явлениях. Посетители программы узнают, какие созвездия весной находятся в зените и что за планеты хорошо видны над горизонтом.
Празднуем День полярного медведя
Фото: M24.ru/Михаил Сипко
Когда: 28 февраля
Сколько стоит: вход платный
28 февраля в Московском зоопарке – День полярного медведя. В программе – квесты, конкурсы, викторины, посвященные Арктике. Кроме того, пройдут мастер-классы: например, гостей научать изготавливать традиционные украшения народов Севера и играть на бубнах. Также планируются выступления уличного театра и дискотека.
Отмечаем День кошек
Фото: M24.ru
Когда: 1 марта
Сколько стоит: вход платный
Если 28 февраля в зоопарке будут чествовать полярных медведей, то 1 марта – кошек. Белого тигра и ягуара планируют кормить на глазах у посетителей зоосада. В павильоне "Кошки тропиков" проведут викторины и мастер-классы.
В 13.00 перед павильоном состоится парад кошек, в котором смогут принять участие посетители, пришедшие в кошачьих костюмах. Также в галерее зоопарка пройдет лекция "Неизвестные кошки", на которой расскажут о многообразии семейства кошачьих.
Смотрим спектакль про инопланетянина
Фото: teatrfigaro.ru
Когда: 28 февраля в 12.00 и 14.00
Сколько стоит: вход платный
Добрую сказку про инопланетянина, который ищет свою бабушку, покажут на сцене Москонцерт (Ленинградский проспект, дом 30, строение 2). Сказочная история, актерами которой станут марионетки, расскажет о дружбе, взаимовыручке и доверии.
Спектакль "Бабушка для инопланетянина" представлен театром марионеток "Фигаро".
Знакомимся с поэтами Серебряного века
Фото: М24.ru
Когда: 1 марта в 14.00
Сколько стоит: 150 рублей
Детей в возрасте от 7 до 9 лет приглашают в первый день весны принять участие в интерактивной программе "Поэты Серебряного века – детям: Маяковский, Черный, Хармс".
Юные читатели познакомятся с произведениями, которые были написаны специально для детей, но любимы многими взрослыми.