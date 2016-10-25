Форма поиска по сайту

25 октября 2016, 16:11

Культура

"Москва онлайн" покажет чтение стихов о столице России

28 октября в студии редакции журнала Seasons of Life на дизайн-заводе "Флакон" состоится литературный квартирник, точнее – библиотечник. Актеры, режиссеры, музыканты, художники будут читать свои стихи, лирику великих поэтов, а также петь песни. Гости могут вспомнить или открыть для себя произведения Пушкина, Блока, Цветаевой, Пастернака, Евтушенко, Окуджавы и других классиков отечественной литературы. На этот раз вечер посвящен Москве.

В чтении участвуют:

  • артисты театра "Школа драматического искусства" Михаил Уманец, Дмитрий Репин, Алина Ходжеванова, Регина Хакимова;
  • певица Екатерина Юдова;
  • гитарист Алексей Балабанов.

Мероприятие входит в цикл музыкальных и театральных квартирников, которые начались в 2013 году. Особенность таких вечеров в том, что между зрительным залом и артистами нет границ, зато есть свечи, вино и вкусный ужин. Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 28 октября в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

