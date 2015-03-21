Гид на выходные: смотрим ирландские фильмы, занимаемся спортом и читаем стихи

В выходные, 21 и 22 марта, в Москве пройдут фестиваль ирландского документального кино, бесплатная фитнес-тренировка на ВДНХ, поэтический фестиваль и другие интересные события. Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Смотрим фильмы об Ирландии

Фото: cdkino.ru

До 22 марта в Центре документального кино в Музее Москвы проходит фестиваль Irish Doc Fest. Здесь можно познакомиться с культурой Ирландии и окунуться в атмосферу этой страны.

В субботу в ЦДК покажут "Таинственную землю" про последствия колонизации (17.00), "Миллион дублинцев" про крупнейшее ирландское кладбище Гласневин (19.00) и "Ирландский паб" (21.00) о культуре питейных заведений Ирландии.

В воскресенье фестиваль завершает свою работу, зрители увидят фильмы "Элиза Линч: королева Парагвая" (17.00), "Кровавый фрукт" (19.00) и "Рыжая выпь" (21.00).

Место : ЦДК в Музее Москвы : ЦДК в Музее Москвы Цена: вход платный, билеты здесь



Занимаемся спортом

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Штанги, гимнастические гири и турники ждут неравнодушных к спорту горожан возле павильона №9 "Юные техники" на ВДНХ. Здесь можно посетить тренировку по кроссфиту – направлению фитнеса, основанному на серии интенсивных и быстро меняющихся силовых упражнений.

Тренировки проходят по выходным с 12.00 до 16.00 каждый час. С собой нужно взять спортивную форму и удобные кроссовки.

Место : шатер возле павильона №9 на ВДНХ : шатер возле павильона №9 на ВДНХ Цена: вход свободный



Покупаем дизайнерские украшения

Фото: facebook.com/lambadamarket/

В "Цветном" в субботу и воскресенье пройдет ярмарка "Ламбада-маркет". На прилавках можно будет найти винтаж, дизайнерскую одежду, хэнд-мейд украшения, пластинки, органическую косметику, мебель, домашние аксессуары и многие другие интересные вещи. Всего участие в базаре примут около 200 продавцов.

Место : универмаг "Цветной" : универмаг "Цветной" Цена: вход свободный



Слушаем "Кровосток"

Фото: facebook.com/krovostokofficial

В Yotaspace, бывшем "ГлавClub", в субботу, 21 марта, отыграет концерт группа "Кровосток" (20.00). Гангста-рэперы представят свой новый альбом – "Ломбард", увидевший свет совсем недавно, 6 марта.

"Кровосток" - московская рэп-группа, основанная в 2004 году. Ее направление можно обозначить как "художественный гангста-рэп", в котором главный действующий персонаж - бандит 90-х. Манера исполнения песен - монотонная нецензурная лирика. И это при том, что участники коллектива, в реальной жизни - представители творческой интеллигенции.

Место : Yotaspace : Yotaspace Цена: вход платный, билеты можно купить $2



Читаем стихи

21 марта в Библиотеке имени Некрасова состоится поэтический фестиваль "СТИХИйная суббота". Гости поговорят о поэзии, познакомятся с современными поэтами и примут участие в проекте телеканала "Москва 24" под названием "Это тебе".

На интерактивных площадках библиотеки можно будет увидеть работы авангардного коллажиста Алексея Фрея, пообщаться с участниками поэтического шоу "Бабушка Пушкина", подискутировать на тему чтения в цифровую эпоху. В фестивале примут участие доктор филологических наук и поэт Александр Бубнов и писатель и поэт Георгий Фрумкер.

Место : библиотека имени Некрасова : библиотека имени Некрасова Цена: вход свободный



Мечтаем о космосе

Фото: ТАСС/Олег Урусов

Космос – мечта и будущее человечества. Каждый мальчишка в детстве мечтал стать новым Гагариным и покорить космическое пространство. Тем, кто остался верен своим мечтам, необходимо посетить выставку "Под ногами – бездна" в Музее космонавтики на Проспекте Мира.

Этим проектом музей отмечает 50-летие первого выхода человека в открытый космос. Его совершил летчик-космонавт СССР Алексей Леонов. На выставке можно увидеть космическое снаряжение Леонова, макет установки для выхода в открытый космос, раритетные перчатки для деятельности вне космического корабля и многое другое.

Место : Музей космонавтики : Музей космонавтики Цена: 200 рублей



Изучаем устройство роботов

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В воскресенье в 11.30 стартует фестиваль "Город будущего". Его территория будет разделена на несколько тематических зон, где каждый посетитель сможет найти себе занятие по душе. В частности, зона "Урбан" встретит детей и их родителей большим количеством современных роботов и радиоуправляемых машин. Здесь будет размещена световая трасса, на которой пройдут гонки. Каждого робота, представленного на выставке, удастся рассмотреть вблизи и потрогать.

Место : Центр несовременного искусства "На стрелке" : Центр несовременного искусства "На стрелке" Цена: от 200 рублей



Любуемся красотой моря

Фото: classicgallery.ru

Фотовыставка-фестиваль "Россия морская" состоит из двадцати разделов, посвященных значимым морским темам. Посетители могут увидеть восемь специальных проектов, посетить конференции и мастер-классы, презентации книг, полюбоваться видеофильмами о море, морскими инсталляциями. Сходить в галерею, где открыта экспозиция, можно как в субботу, так и в воскресенье.

Место : Галерея классической фотографии : Галерея классической фотографии Цена: от 150 рублей



Идем на ирландскую вечеринку

Фото: m24.ru

Легендарная британская группа The Heavy и французский электронщик Kavinsky выступят на вечеринке в честь празднования Дня святого Патрика в Москве.

Вечеринка пройдет 21 марта на территории бывшего завода "Пластик" на Бережковской набережной.

Группа The Heavy сочетает в себе блюз, рок-соул и фанк c ударной дозой хип-хопа. Один из самых засекреченных инди-проектов знаком многим по композициям, звучащим во многих компьютерных играх, сериалах и фильмах – например, песня What Makes a Good Man вошла в саундтрек "Далласского клуба покупателей".

Финальную точку вечера поставит герой французской электронной сцены Kavinsky. Венсан Белорже (Kavinsky) завоевал любовь миллионов поклонников не только своим узнаваемым звуком, напоминающий саундтреки к фильмам эпохи VHS, но и уникальной историей своего персонажа погибшего в результате катастрофы красного Ferrari Testarossa и ожившего спустя 20 лет, чтобы творить.