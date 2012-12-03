Никита Замеховский: "Женщины чаще пробуют себя в серфинге"

Никита Замеховский. Фото: Москва 24

Никита Замеховский - первый российский и украинский серфер, обладатель многих спортивных наград, автор нескольких книг, а также участник документального фильма о серфинге привез в столицу свою новую книгу стихов "Не такой". Корреспондент М24.ru побеседовал с ним об этой книге, о фильме и о Москве

-Как прошла премьера фильма "На волне"? Как русский зритель воспринял эту документальную историю?

-Мне кажется, она понравилось подавляющему большинству. Почему? Потому что там показали не только людей, которые катаются где-то "за кордоном" , но и людей из той же среды, что и зритель.

-Что вас привело в столицу сейчас - в такую-то погоду?

-В среду у меня состоялась презентация книги стихов "Не такой" и поэтому я тут.

-У вас был творческий вечер в феврале на ВДНХ...

-Это в феврале, а еще одно мероприятие было в августе в ЦДХ – там собралось порядка 200 человек.

- Планируете ли вы в ближайшее время провести еще что-то подобное?

-Возможно в феврале: мы с ребятами хотим почитать стихи. У меня есть друзья, которые занимаются классической музыкой. На некоторые стихи написаны романсы, кроме того, есть музыка, написанная на "Серфовые сказки" (сборник рассказов Замеховского). Все это еще не издано, и такую компиляцию нам бы хотелось создать.

-Вашу книгу "Гармония волны" почему-то сложно найти в Москве – ни в рознице, ни в интернете нет.

-На Сухаревской, в книжном магазине зашел, спросил – сказали "есть". Заказать можно еще и на сайте издательства.

-Вы часто бываете в Москве?

-Почему-то зачастил в последнее время.

-А какое у вас самое любимое место в столице?

-Я люблю центр – ни кафе, ни рестораны, а просто центр. Поварской переулок, например.

-А нелюбимое место?

-Южное Бутово (смеется) – ну мне с моим загаром, понимаете..

-Вы живете в Индонезии, раз там преподаете?Как вы попали в эту страну?

-Я занимался виндсерфингом с 10 лет, потом переключился на серф – учился сам, затем стал учить людей. А на Бали пригласили знакомые ребята из школы "Surf Discovery".

-А кто чаще встает на доску – женщины или мужчины?

-На Бали приезжает больше женщин, чем мужчин, но парни чаще остаются в спорте.

-Как вам москвички? ?

-Женщины России, Украины и Белоруссии – лучше на порядок. Когда идешь по улице, даже в лютый мороз, и видишь перед собой закутанную женщину – сразу почему-то понимаешь, что это Наяда (нимфа из древнегреческой мифологии).

-На съемках фильма вам довелось поработать с Келли Слейтером (одиннадцатикратным чемпионом мира по серфингу)?

-Мы не пересекались. Я общался с Мэттом Джорджем. Мало того, мы с ним поддерживаем дружеские отношения. Есть такой фильм, "В руках Божьих" (В России фильм вышел под названием "Волна страсти"). Мэтт Джордж – автор сценария и один из актеров. В конце фильма по сценарию он выходит на огромную волну и падает с нее. Этот дубль снимали последним.

-Планируются ли вы и дальше сниматься в кино?

-Я не знаю, не я же снимаю фильмы – в On the Wave меня пригласили.

-Будем надеяться, что позовут еще: "На волне" очень хорошо снят.

-Мотивирующий фильм. Там же никто не играет ролей – все такие, какие есть.