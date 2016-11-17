Форма поиска по сайту

17 ноября 2016, 13:35

Общество

Двое подростков умерли после вечеринки дома

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух подростков в квартире одного из домов на западе Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Тела мальчика 2000 года рождения и его знакомой 1999 года рождения без признаков насильственной смерти обнаружили в четверг, 17 ноября, в квартире дома на Рассказовской улице.

По предварительным данным, подростки в компании приятелей накануне распивали спиртные напитки и употребляли психотропные вещества. После вечеринки другие подростки в шоковом состоянии попали в больницу.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают родственников потерпевших и соседей. Точную причину смерти подростков установит экспертиза.

