На западе столицы спасли тонувшего подростка

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Сотрудники МЧС спасли тонувшего 17-летнего подростка на западе города, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в районе Кунцево. Дежурившие спасатели заметили тонущего человека во время патрулирования. Подростка спасли и оказали первую помощь.

Молодой человек выбился из сил, когда переплывал Москвы-реку в неположенном месте.

Ранее m24.ru сообщало, что восемь человек погибли на водоемах Подмосковья с начала купального сезона. Этим летом на водных объектах погибло меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда утонули 10 человек.

Специалисты спасательных подразделений ежедневно патрулируют водоемы. За последние четыре года число благоустроенных мест для отдыха на воде увеличилось в 2,5 раза – до 156.

Московские спасатели перешли на усиленный режим работы с 17 июня. За этот период на водоемах Москвы никто не утонул, и удалось избежать гибели 12 человек.