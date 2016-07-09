Из подростков вырастят звезд рэпа и граффити

Фото предоставлено организаторами

10 июля "Винзавод" откроет летнюю "Школу стрит-культуры" для современных подростков. Там не будет скучных уроков, наоборот, тинейджеров обучат тому, что им действительно интересно. После такой школы ученики вернутся на сентябрьские линейки настоящими звездами, уверены организаторы.

Среди летних дисциплин: граффити, диджеинг, брейкинг, рэп и фристайл. Все уроки будут проводиться на улице, ведь это и есть настоящая стрит-культура, подразумевающая новый образ жизни.

Занятия будут проходить с 10 июля по 3 сентября. Вместо уроков за партой для ребят организуют воркшопы, мастер-классы и встречи с известными художниками, музыкантами и танцорами. Также для учеников прочитают интересные лекции, покажут фильмы о городской культуре, проведут экскурсии по "Винзаводу".