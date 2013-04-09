В Орехово-Зуево разыскивают пропавших подростков

Олег Кавун. Фото: 50.mvd.ru

Полиция подмосковного Орехово-Зуево разыскивает двух подростков, которые 7 апреля ушли гулять и не вернулись.

С заявлением об исчезновении в полицию обратилась мать одного из них. Она рассказала, что ее 15-летний сын Олег Кавун вместе со своим другом, 17-летним Александром Ивановым в воскресенье ушли из дома, и с тех пор мальчиков никто не видел.

В сообщении пресс-службы приводятся приметы разыскиваемых. Кавун Олег Русланович: на вид 14-16 лет, рост 174 сантиметров, средней полноты, лицо овальное, глаза карие, волосы темно-русые. Шрам на затылочной области округлой формы, диаметром 2,5 сантиметра. Подросток был одет был в куртку синего цвета с рисунком в виде белых и красных квадратов, темно-зеленые брюки, серую рубашку и ботинки цвета хаки на шнурках.

Иванов Александр Евгеньевич: на вид 16-17 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые, прямые. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку с капюшоном и джинсы такого же цвета, а так же в черную олимпийку и серые кроссовки с зеленой подошвой.

В полиции просят всех, кому что-то известно о местонахождении пропавших, сообщить об этом в дежурную часть МУ МВД России "Орехово-Зуевское" по телефону 8-496-412-56-45 или по телефону доверия 8-496-413-93-02.