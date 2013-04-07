СК проводит проверку по факту падения девочки в шахту лифта

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту падения подростка в шахту лифта 7 апреля. По предварительным данным, из-за неполадок в работе лифта девочка попыталась вылезти из остановившейся кабины между 12-м и 13-м этажами, но сорвалась и погибла.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14-летняя школьница вместе со своими друзьями в подъезде жилого дома ждали свою подругу. Подростки решили покататься на лифте, и тот застрял. Не дождавшись приезда аварийной службы, дети самостоятельно открыли двери изнутри, и девочка стала спускаться на 12 этаж, но не удержалась и упала в шахту лифта примерно с 36-метровой высоты.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ЧП произошло по адресу: Рублевское шоссе, дом № 44, корпус 2 днем в воскресенье. На место трагедии незамедлительно прибыли спасатели и полиция.