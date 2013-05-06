Форма поиска по сайту

06 мая 2013, 11:52

Общество

Полицейские на западе Москвы спасли подростка от самоубийства

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции спасли от самоубийства подростка, который хотел спрыгнуть с 16-го этажа одного из домов на западе Москвы.

Как сообщает пресс-служба московского главка МВД, около 11 утра на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на карнизе дома стоит подросток и намеревается прыгнуть вниз.

Прибывшим на место сотрудникам группы немедленного реагирования удалось отвлечь юношу разговором и уберечь его от падения. Позже выяснилось, что на такой шаг подростка толкнула ссора с матерью.

Похожая история случилась 28 марта 2013 года: тогда 13-летняя девочка пыталась выброситься из окна, но ее спас участковый инспектор.

