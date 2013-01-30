На подделке проездных мошенники заработали 5 млн рублей

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Сотрудники ГУ на транспорте МВД России задержали шесть участников группировки, промышляющей подделкой проездных билетов. Банда действовала в Москве, Подмосковье и Калужской области, а сырье закупала в Китае.

Предполагаемые преступники подделывали билеты на все виды общественного транспорта, причем разными способами. Так, пятидневные проездные на подмосковные электрички перепрограммировались на один месяц, после чего их можно было многократно использовать.

Бумажные билеты для наземного транспорта и метро изготавливались в загородном доме в Калужской области, где работали пять женщин. Отметим, что поддельные билеты продавались в два раза дешевле настоящих.

По данным МВД, преступный бизнес организовала семья уроженцев Армении, создавшая широкую сеть распространителей. По предварительным данным, ежемесячная прибыль преступников могла составлять свыше двух миллионов рублей. Совокупный ежемесячный ущерб РЖД, Московскому метрополитену и Мосгортрансу оценивается в 4-5 миллионов рублей.

В ходе обысков оперативники изъяли компьютеры, оборудование для программирования билетов, типографскую технику, магнитная пленку, ламинаторы. В отношении организаторов заведено уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере".