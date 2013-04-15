Столичные полицейские задержали продюсера-фальшивомонетчика

В Москве задержаны фальшивомонетчики, подделывавшие тысячные купюры

Сотрудники отдела экономической безопасности МВД по Москве задержали двоих фальшивомонетчиков, которые расплачивались фальшивками со звездами шоу-бизнеса.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, оперативники под видом клиентом договорились о покупке 100 тысяч фальшивых рублей за 60 тысяч настоящих.

В момент передачи денег преступники были задержаны. При обыске у них были найдены девять поддельных купюр номиналом в тысячу рублей каждая, а в квартире одного из злоумышленников – еще 66 тысяч.

По данным следствия, один из задержанных работает продюсером и организатором концертов, и он мог расплачиваться купюрами с артистами.

Задержанными оказались 29-летний уроженец Абхазии и 37-летний уроженец Казахстана; возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег".