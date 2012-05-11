На "Комсомольской" задержали участников ОПГ

Сотрудники полиции задержали членов организованной преступной группировки, занимавшейся оформлением и сбытом поддельных документов в Московском метрополитене. Спецоперация была проведена на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии. Всего был задержан 21 участник ОПГ - в основном граждане Узбекистана.

Ранее были собраны сведения, подтверждающие преступную деятельность группы. Её участники оформляли поддельные уведомления о прибытии иностранного гражданина, свидетельства о регистрации по месту пребывания от имени подразделений ОУФМС России, разрешения на работу иностранцу или лицу без гражданства и другие. Фиктивные документы мошенники сбывали на станциях метро "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий, а также на "Таганской", "Добрынинской", "Кузьминки" и "Проспект Мира".

"В результате обысков у них была изъята оргтехника для изготовления поддельных документов, 30 мобильных телефонов, а также более 100 печатей и штампов, в т.ч. и гербовые - печати окружных ОУФМС РФ Москвы и Московской области, различных медучреждений и вузов РФ, устройство для изготовления печатей. Кроме того, сотрудники полиции изъяли голограммы "ФМС РФ" и "Минздравсоцразвития РФ", пустые бланки и готовые комплекты документов, включая бланки удостоверений тракториста-машиниста, медицинские книжки и дипломы высших учебных заведений РФ, паспорта граждан Узбекистана и Киргизии, комплекты документов на занятие охранной деятельностью, рекламные объявления", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Следственным управлением УВД на ММ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).