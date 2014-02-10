Директора гимназии подозревают в подделке подписей сотрудников МГУ

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники МГУ заподозрили директора гимназии в подделке своих подписей в поддержку строительства здания на Мичуринском проспекте.

Как сообщается на сайте механико-математического факультета МГУ, фальшивые списки предположительно организовала руководитель гимназии №1306 Елена Спорышева. По данным вуза, "расписались" около четырех тысяч сотрудников МГУ, включая уже умерших профессоров.

Также в сообщении факультета отмечается, что для строительства здания на Мичуринском проспекте не был сформирован участок и не утвержден проект межевания.