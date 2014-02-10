Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля 2014, 08:22

Происшествия

Директора гимназии подозревают в подделке подписей сотрудников МГУ

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники МГУ заподозрили директора гимназии в подделке своих подписей в поддержку строительства здания на Мичуринском проспекте.

Как сообщается на сайте механико-математического факультета МГУ, фальшивые списки предположительно организовала руководитель гимназии №1306 Елена Спорышева. По данным вуза, "расписались" около четырех тысяч сотрудников МГУ, включая уже умерших профессоров.

Также в сообщении факультета отмечается, что для строительства здания на Мичуринском проспекте не был сформирован участок и не утвержден проект межевания.

Сайты по теме


подделки мошенничества МГУ им. М. В. Ломоносова чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика