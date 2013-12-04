Задержаны фальшивомонетчики с 2 миллиардами рублей

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Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали членов банды фальшивомонетчиков, у которых нашли 2 миллиарда поддельных рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе следствия была задокументирована продажа фальшивок на сумму в 2 миллиона рублей. Позже злоумышленники сбыли еще 1,3 миллиона на территории Москвы.

В домах фигурантов прошли обыски, где, помимо 2 миллиардов рублей, нашли 12 единиц огнестрельного оружия, порядка 6 тысяч патронов и две гранаты.

Пятеро участников группы задержаны и этапированы в Москву, четверо из них арестованы. В ближайшее время фигурантам дела будет предъявлено обвинение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают других участников группы и ищут места изготовления подделок.