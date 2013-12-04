Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря 2013, 13:58

Происшествия

Задержаны фальшивомонетчики с 2 миллиардами рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали членов банды фальшивомонетчиков, у которых нашли 2 миллиарда поддельных рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе следствия была задокументирована продажа фальшивок на сумму в 2 миллиона рублей. Позже злоумышленники сбыли еще 1,3 миллиона на территории Москвы.

В домах фигурантов прошли обыски, где, помимо 2 миллиардов рублей, нашли 12 единиц огнестрельного оружия, порядка 6 тысяч патронов и две гранаты.

Пятеро участников группы задержаны и этапированы в Москву, четверо из них арестованы. В ближайшее время фигурантам дела будет предъявлено обвинение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают других участников группы и ищут места изготовления подделок.

Сайты по теме

подделки криминал задержания фальшивомонетчики

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика