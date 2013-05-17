Певец Витас вызван на допрос к следователю

Певец Витас даст показания по инциденту с наездом на велосипедистку

Певец Виталий Грачев, более известный как Витас, 17 мая должен прийти на допрос, чтобы дать показания по скандальному делу со сбитой велосипедисткой.

Дознаватели МВД проверят заявление, в котором Витас угрожал убийством. Кроме того, к следователю явится и супруга певца Светлана - она угрожала очевидцам происшествия.

Напомним, 10 мая 2013 года на площади перед ВВЦ Виталий Грачев на своем внедорожнике Infiniti сбил девушку, которая ехала на велосипеде. По словам очевидцев, он сначала заперся в автомобиле, затем вышел из машины и начал размахивать пистолетом.

Представители правоохранительных органов доставили певца в отделение полиции. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Также криминалисты изучают водительские права Витаса, на которых нет личной подписи и даты окончания срока действия документа. Кроме того, проверяется информация о нанесении Грачевым побоев полицейскому.